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29.11.2020 - 17:37 |

Arjantin'de şaşkınlık veren Maradona mucizesi

Gün boyu kapalı bir havanın hakim olduğu Buenos Aires’te Velez-Gimnasia maçı sırasında güneş bir kez açtı, onda da sadece Maradona resmin bulunduğu bölümü aydınlattı.

Arjantin'de şaşkınlık veren Maradona mucizesi
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ONUR DİNÇER - SKORER

Maradona’nın son olarak teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia de La Plata, efsane ismin ölümünün ardından bugün Velez deplasmanında ilk maçına çıktı. Arjantin Süper Ligi’ndeki buluşma 1-0 konuk ekip Gimnasia’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya damga vuran an ise hava durumuyla ilgili yaşandı. Gün boyu bulutlu ve kapalı bir havanın hakim olduğu Buenos Aires’te maç esnasında güneş sadece bir kez açtı. Güneş ışıkları Jose Amalfitani Stadı’nda yalnızca Maradona resminin sergilendiği skorbordun olduğu bölümü aydınlattı.

Buenos Aires’te geçtiğimiz günlerde efsane ismin anmasına katılan bir futbolseverin 10 numaralı formasına vuran güneş ışınları da hatırlatıldı. Yaşanan olaylar Arjantin’de Maradona mucizesi olarak yorumlandı.

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