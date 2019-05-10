Arjen Robben transferi için görüşmeler başladı...

10 yıldır aralıksız olarak formasını giydiği Bayern Münih'ten bu yaz resmen ayrılacak olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben ile ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, 35 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Portekiz olacağını yazdı.

Gazete, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü sağ kanadın Benfica kulübü ile görüşmelere başladığını duyururken Portekiz kulübünün kendisini çok istediğini öne sürdü.

Bayern'in efsaneleri arasına adını yazdıran Robben, bu sezon Bavyera ekibiyle yalnızca 16 maçta forma giyerken takımına 5 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlamıştı. (Fanatik)