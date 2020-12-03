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03.12.2020 - 20:43 |

Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo: 70-80

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 80-70 mağlup etti.

Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo: 70-80
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 80-70 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Silvia Marzaili (İtalya) 

Arka Gdynia: Kunek 20, Slamova 5, Podgorna, Spanou 14, Miskiniene 11, Kastanek 4, Greinacher 2, Balintova 14 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 23, Olcay Çakır 4, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 6, McBride 22, Zandalasini 15, Vitola 2, Stokes 8 

1. Periyot: 24-27 

Devre: 44-40 

3. Periyot: 56-56

Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo: 70-80

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