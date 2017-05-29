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29.05.2017 - 23:23 |

"Arkadaşlara bir şans verdim"

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Arkadaşlara bir şans verdim"
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Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 2-3
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 2-3
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 2-3
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 2-3Haberin Tüm Fotoğrafları

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, sahalarında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Vagner Love'un açıklamaları şöyle:

"Maalesef kaybettik. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı oyuna katıldık. Son saniyeye kadar beraberliği kovaladık. Çok denedik ama beceremedik. Evet 23 golle gol krallığında öndeyim ama henüz lig bitmedi. Haftaya cezalı duruma düştüm, arkadaşlara bir şans verdim, umarım beni yakalayabilirler."

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