Arkasspor'da iki pozitif vaka

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CEV Åžampiyonlar Ligi'nde Fransa'nÄ±n Tours kentinde 8-10 AralÄ±k'ta oynanacak B Grubu maÃ§larÄ± Ã¶ncesi koronavirÃ¼s tedbirleri nedeniyle Ã§Ä±kacaÄŸÄ± 3 karÅŸÄ±laÅŸmada da hÃ¼kmen maÄŸlup sayÄ±lan Arkasspor'da iki oyuncuda pozitif vaka tespit edildiÄŸi bildirildi.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Voleybol Erkek A takÄ±mÄ±mÄ±zda iki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle CEV Avrupa Åžampiyonlar Ligi ilk etap maÃ§larÄ±na takÄ±mÄ±mÄ±z katÄ±lamayacaktÄ±r. Axa Sigorta Efeler Ligi 19'uncu haftasÄ±nda karÅŸÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±z Solhanspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi yapÄ±lan rutin testler sonucunda takÄ±mÄ±mÄ±zda baÅŸka pozitif bulguya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. MaÃ§, bugÃ¼n saat 17.30'da TVF AtatÃ¼rk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacaktÄ±r" bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.