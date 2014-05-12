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12.05.2014 - 17:24 |

Armin Veh resmen Stuttgart'ta

Teknik direktör Armin Veh, VfB Stuttgart'la sözleşme imzaladı.

Armin Veh resmen Stuttgart'ta
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt Kulübü'nden ayrılan teknik direktör Armin Veh ile anlaştığı bildirildi.

Stuttgart Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 yıllık bir sözleşme imzalanan Veh'in görevine 1 Temmuz 2014 tarihinde başlayacağı ifade edildi. Antrenör Reiner Geyer'in de VfB Stuttgart ile sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, Veh'in 1 Temmuz'da basına tanıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen VfB Stuttgart Kulübü Başkanı Bernd Wahler, istedikleri teknik direktörü ile anlaştıklarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, Veh'in sadece 2007 yılında Stuttgart ile Bundesliga şampiyonu olduğu dönemde değil, daha sonra görev yaptığı kulüplerde da genç yetenekler ve tecrübeli oyunculardan oluşan kadroyla bir takım oluşturabileceğini ve göze hoş gelen futbol oynatabileceğini kanıtladığını ifade etti. Veh de Stuttgart Kulübü ile iyi görüşmeler yaptığını ve yeni bir şeyler inşa etmek istediğini, Stuttgart takımının büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. 2007 yılında çalıştırdığı VFB Stuttgart ile Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Veh, daha sonra VFL Wolfsburg, Hamburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştırmıştı.

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