Arnavutluk-İsrail maçında faciadan dönülmüş!

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Arnavutluk-İsrail maçında, büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kosova polisi gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatlar ile saldırı planını açıkladı.

Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk ile İsrail arasında oynanan karşılaşmaya büyük bir terör saldırısı son anda önlendi. Maçtan önce Kosova'da yapılan operasyonda 18, Makedonya ve Arnavutlak'ta da 6 IŞİD bağlantılı kişi gözaltına alındı.

Hedef konuk takım ve taraftarlarıydı

Kosova Polisi bugün bir açıklama yayınlayarak, planlanan saldırıya dair detayları ve operasyon sonucunda ele geçirilenleri açıkladı. Buna göre İsrail Milli Takımı'nın ve İsrailli taraftarların ana hedef olarak saptandığı saldırı planına göre, Arnavutluk'un Elbasan kentindeki maç dışında Kosova'da da eş zamanlı saldırılar planlandığı ortaya çıktı.

Brüksel'deki patlayıcılar ve mermiler

Brüksel Havaalanı saldırısında da kullanılan ve en tehlikeli patlayıcılardan kabul edilen TATP tipi kimyasal patlayıcılardan 281 gram, yine patlayıcılarla karıştırılmış 2.5 kiloluk malzeme, yarı-otomatik 7.62 çapında tüfek, farklı kalibrelerde 719 mermi, bir drone, radyo ve kablosuz telefon ile grubun aşırıcı ideolojisini yansıtan dökümanların ele geçirildiği duyuruldu.

Saldırı emrini Muhaxheri verdi

Saldırı emrinin Suriye ve Irak'taki IŞİDli Arnavutların komutanı olarak bilinen Lavdrim Muhaxheri'den geldiği belirtildi. Kosova'dan Suriye'ye giden ve sosyal medya üzerinde bir kişiyi öldürme videolarını yayınlamasıyla tanınmaya başlanan 29 yaşındaki Muhaxheri'nin ailesi, çocuklarının 2011 yılında bir Amerikan üssünde çalıştığını açıklamıştı. Kosova medyası ise kendisinin daha önce Kosova'da Amerikan Kampı'nda çalıştığını, 2012 yılında terörist gruplara katıldığını duyurmuştu.

İki bin polis görevlendirilmişti

Arnavutluk-İsrail maçı ilk olarak Karadağ sınırına yakın olan, kuzeydeki Shkoder şehrine verilmiş ancak sonrasında FIFA tarafından yeri değiştirilerek başkent Tiran'a daha yakın olan Elbasan'a alınmıştı. İsrailli taraftarlara deplasmana gitmeyin uyarısı yapılırken, 9 bin kişinin tribünde olduğu maç için 2 bin polis stat ve çevresinde görev yapmıştı. Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşma, saha içinde de gergin geçmişti.