Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

Başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında aday kadroyu açıklayan De Biasi, iki karşılaşmanın da kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Açıklanan aday kadroda, Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi de yer aldı.

Arnavutluk'un, 6 Ekim'de deplasmanda Liechtenstein ve 9 Ekim'de evinde İspanya ile oynayacağı karşılaşmaların 26 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Lazio), Alban Hoxha (Partizani), Orges Shehi (Skenderbeu)

Savunma: Naser Aliji (Kaiserslautern), Berat Djimshiti (Atalanta), Mergim Mavraj (Köln), Elseid Hysaj (Napoli), Ansi Agolli (Karabağ), Frederic Veseli (Empoli)

Orta saha: Ledian Memushaj (Delfino Pescara), Ergys Kace (Viktoria Plzen), Andi Lila (Giannina), Liridon Latifi (Skenderbeu), Migjen Basha (Bari), Eros Grezda (Lokomotiva Zagreb), Odise Roshi (Terek), Burim Kukeli (Zürih), Ermir Lenjani (Rennes), Jahmir Hyka (Luzern), Taulant Xhaka (Basel), Amir Abrashi (Freiburg)

Forvet: Bekim Balaj (Terek), Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir), Armando Sadiku (Zürih), Azdren Llullaku (Gaz Metan Medias), Rey Manaj (Delfino Pescara)