Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu
02.10.2020 - 12:17 | | BURSA (AA)

Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu

Bursa'da faaliyet gösteren meyve suyu firması Aroma, Bursaspor'a tozluk sponsoru oldu.

Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu
ABONE OL

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulübün Aroma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının protokol töreni Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi 

Kulüp binasındaki imza töreninde, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Günal ve Aroma Meyve Suyu Fabrikası Genel Müdürü Sefer Kılıç hazır bulundu.

Kulübe 4 yıldır farklı sponsorluklarıyla destek olan Aroma, Bursasporlu futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak.

Aroma, Bursaspora sponsor oldu

 

 

 

 

Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu
    Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu
  2. Son dakika | Rizespor'dan 6 futbolcuya transfer için izin
    Son dakika | Rizespor'dan 6 futbolcuya transfer için izin
  3. Honda, 2021 sezonu sonunda Formula 1'den ayrılacak
    Honda, 2021 sezonu sonunda Formula 1'den ayrılacak
  4. Göztepe, Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı!
    Göztepe, Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı!
  5. Ali Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
    Ali Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Banko Futbol artık her cuma D-Smart'ta!

Banko Futbol artık her cuma D-Smart'ta!

Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satışından umduğunu bulamadı

Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satışından umduğunu bulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı

Sky Tour şovu izleyenleri kanatlandırdı

Sky Tour şovu izleyenleri kanatlandırdı

Sıradaki Haber