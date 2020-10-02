Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulübün Aroma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının protokol töreni Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi

Kulüp binasındaki imza töreninde, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Günal ve Aroma Meyve Suyu Fabrikası Genel Müdürü Sefer Kılıç hazır bulundu.

Kulübe 4 yıldır farklı sponsorluklarıyla destek olan Aroma, Bursasporlu futbolculara, ürünleriyle vitamin takviyesi de yapacak.