Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu!
09.11.2020 - 00:57 |

Arsenal, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi.

Arsenal, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu!
ABONE OL

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi. 

Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8'inci haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Aston Villa, mücadelenin 25'inci dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

Konuk ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı. 

Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.

Arsenal, Aston Villaya farklı mağlup oldu

Rıza Çalımbay: “Hakem korktu, penaltımızı vermedi”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı
    İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı
  2. Valencia, Real Madrid'i bozguna uğrattı!
    Valencia, Real Madrid'i bozguna uğrattı!
  3. Arsenal, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu!
    Arsenal, Aston Villa'ya farklı mağlup oldu!
  4. Melo'nun ayak bileği kırıldı!
    Melo'nun ayak bileği kırıldı!
  5. Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı
    Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Roglic İspanya Bisiklet Turu'nu üst üste ikinci kez kazandı

Roglic İspanya Bisiklet Turu'nu üst üste ikinci kez kazandı

Güreş milli takımının eski antrenörü Reşit Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Güreş milli takımının eski antrenörü Reşit Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Paris Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Paris Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Sıradaki Haber