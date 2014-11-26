Arsenal - Borussia Dortmund: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Arsenal ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın da bulunduğu grupta İngiliz ekibi Arsenal, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti.

Emirates Stadium'da oynanan ve hakem Viktor Kassai'nin yönettiği mücadelede Arsenal'a galibiyetri getiren golleri 2. dakikada Yaya Sanogo ve 57. dakikada Alexis Sanchez kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta Arsenal 10 puana yükseldi, Borussia Dortmund ise 12 puanda kaldı. Grubun son hafta maçlarında Arsenal deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak, Borussia Dortmund ise sahasında Anderlecht'i ağırlayacak.