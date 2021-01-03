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03.01.2021 - 02:11 | | AA

Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklÄ± geçti

Ä°ngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.Â

Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklÄ± geçti
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Ä°ngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.Â 

Arsenal, Premier Lig'in 17. haftasÄ±nda Hawthorns StadÄ±'nda konuk olduÄŸu West Bromwich'e karÅŸÄ± 23. dakikada Tierney ve 28. dakikada Saka'nÄ±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda da oyunun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlayan Arsenal, 60. ve 64. dakikalarda Lacazette'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle farkÄ± 4'e Ã§Ä±kardÄ±, maÃ§ bu skorla tamamlandÄ±:0-4Â 

Bu sonuÃ§la Arsenal puanÄ±nÄ± 23'e yÃ¼kseltirken, West Bromwich 8 puanda kaldÄ±.

Arsenal, deplasmanda West Bromwichi farklÄ± geÃ§ti

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