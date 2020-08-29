Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shield'de şampiyon Arsenal
İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde geçen sezonun şampiyonu Liverpool, FA Cup’ın kazananı Arsenal ile karşılaştı. 90 dakika 1-1 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan Arsenal Community Shield'in sahibi oldu.
İngiltere Community Shield'da normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta Arsenal, penaltılar sonucunda Liverpool'u 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'i karşı karşıya getiren Community Shield müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı. 12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.
Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.
İLK 11'LER
Arsenal: Martinez, Bellerin, Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang.
Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
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