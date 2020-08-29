Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shield'de şampiyon Arsenal
29.08.2020 - 18:22 | | DHA

Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shield'de şampiyon Arsenal

İngiltere'de futbol sezonunun açılışını simgeleyen Community Shield mücadelesinde geçen sezonun şampiyonu Liverpool, FA Cup’ın kazananı Arsenal ile karşılaştı. 90 dakika 1-1 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan Arsenal Community Shield'in sahibi oldu.

Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shield'de şampiyon Arsenal
ABONE OL

İngiltere Community Shield'da normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta Arsenal, penaltılar sonucunda Liverpool'u 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'i karşı karşıya getiren Community Shield müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı. 12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shieldde şampiyon Arsenal

İLK 11'LER

Arsenal: Martinez, Bellerin, Luiz, Holding, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka, Nketiah, Aubameyang.

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shieldde şampiyon Arsenal

Liverpool'un Muhteşem 2019-20 Sezonu Şampiyonluğu

Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Davet ettik
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Barcelona'da kriz büyüyor! Messi rest çekti...
    Barcelona'da kriz büyüyor! Messi rest çekti...
  2. Transfer haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması!
    Transfer haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması!
  3. Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk idmanına çıktı!
    Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk idmanına çıktı!
  4. Uğurcan Çakır: "Tüm kupaları kazanmak istiyoruz"
    Uğurcan Çakır: "Tüm kupaları kazanmak istiyoruz"
  5. ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Halil Akbunar'a 2 talip daha!
    ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Halil Akbunar'a 2 talip daha!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Oscar Cabezas: "Galatasaray'a bedavaya bile giderim"

Transfer haberleri | Oscar Cabezas: "Galatasaray'a bedavaya bile giderim"

Eski NBA yıldızı Clifford Robinson yaşamını yitirdi

Eski NBA yıldızı Clifford Robinson yaşamını yitirdi

Belçika'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın!

Belçika'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın!

Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shield'de şampiyon Arsenal

Arsenal - Liverpool: 6-5 | Community Shield'de şampiyon Arsenal

Sıradaki Haber