Arsenal, Liverpool'u penaltÄ±larla devirdi!

Ä°ngiltere Lig KupasÄ± 2020-2021 sezonunda normal sÃ¼resi 0-0 biten karÅŸÄ±laÅŸmada Liverpool'u penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonunda 5-4 yenen Arsenal, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â

Tek maÃ§ eleme usulÃ¼ oynanan kupanÄ±n 4. turu, 3 maÃ§la sona erdi.Â

Ã–ne Ã§Ä±kan karÅŸÄ±laÅŸmada, Anfield StadÄ±'nda Liverpool ile Arsenal karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°ki takÄ±m da yakaladÄ±ÄŸÄ± gol fÄ±rsatlarÄ±ndan faydalanamayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal sÃ¼resi 0-0 eÅŸitlikle sona erdi ve penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geÃ§ildi.Â

PenaltÄ±lar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, Ã§eyrek finale kaldÄ±.Â

Fulham'Ä± 3-0'la geÃ§en Brentford ve Aston Villa'yÄ± 1-0 yenen Stoke City, turnuvada Ã§eyrek finale kalan diÄŸer takÄ±mlar oldu.

Â Turnuvada Ã§eyrek final maÃ§larÄ±, 21 AralÄ±k'ta oynanacak.