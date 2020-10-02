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02.10.2020 - 00:52 |

Arsenal, Liverpool'u penaltÄ±larla devirdi!

Ä°ngiltere Lig KupasÄ±'nda normal sÃ¼resi 0-0 biten karÅŸÄ±laÅŸmada Liverpool'u penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonunda 5-4 yenen Arsenal, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â

Arsenal, Liverpool'u penaltÄ±larla devirdi!
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Ä°ngiltere Lig KupasÄ± 2020-2021 sezonunda normal sÃ¼resi 0-0 biten karÅŸÄ±laÅŸmada Liverpool'u penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonunda 5-4 yenen Arsenal, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â 

Tek maÃ§ eleme usulÃ¼ oynanan kupanÄ±n 4. turu, 3 maÃ§la sona erdi.Â 

Ã–ne Ã§Ä±kan karÅŸÄ±laÅŸmada, Anfield StadÄ±'nda Liverpool ile Arsenal karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°ki takÄ±m da yakaladÄ±ÄŸÄ± gol fÄ±rsatlarÄ±ndan faydalanamayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal sÃ¼resi 0-0 eÅŸitlikle sona erdi ve penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geÃ§ildi.Â 

PenaltÄ±lar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, Ã§eyrek finale kaldÄ±.Â 

Fulham'Ä± 3-0'la geÃ§en Brentford ve Aston Villa'yÄ± 1-0 yenen Stoke City, turnuvada Ã§eyrek finale kalan diÄŸer takÄ±mlar oldu.

Â Turnuvada Ã§eyrek final maÃ§larÄ±, 21 AralÄ±k'ta oynanacak.

Arsenal, Liverpoolu penaltÄ±larla devirdi

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