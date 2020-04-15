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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek
15.04.2020 - 16:58 | | AA

Arsenal maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.

Arsenal maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek

Londra ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen mayıs ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.

Mayıs ayı sonrasında ise Premier Lig'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.

Arsenal maç günü çalışan geçici işçilere maaş ödemeye devam edecek

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