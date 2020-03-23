Arsenal menajeri Mikel Arteta, corona virüsten kurtuldu!

Tüm dünyayı saran corona virüs pandemisi futbol dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. 14 günlük karantina sürecini tedaviyle atlatan İspanyol menajer, corona virüsten kurtuldu.

Arsenal'de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı. Test yapılan herkesin 14 gün boyunca evde kalmaları söylendi. İspanyol menajer Mikel Arteta da bu süreçte kendisini karantinaya aldı ve corona virüsten kurtuldu.

Arteta, İngiltere Premier Lig'de corona virüse yakalanan ilk spor adamıydı ve bu olayın ardından bir çağrıda bulunarak ligin ertelenmesini talep etmişti. Arteta'nın corona virüsü atlatmasının ardından Arsenal yönetimi antrenmanlara hemen başlanmayacağını tüm futbolculara bildirdi.