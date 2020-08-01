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01.08.2020 - 00:13 |

Arsenal, Mesut Özil'i gözden çıkardı! Türkiye için izin...

İngiliz ekibinde performansıyla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu FA Cup Finali maçının kadrosuna dahil edilmedi. Arsenal Kulübü, Mesut'a Türkiye'ye tatil için gitmesine izin verdi.

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Arsenal'de son dönemde iyice unutulan Mesut Özil, iyice gözden düştü. Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'i FA Cup Finali'nde Chelsea ile oynayacakları maçın kadrosuna almadı ve Türkiye'ye tatil için gitmesine izin verdi.

Arsenal, Mesut Özili gözden çıkardı Türkiye için izin...

Teknik direktör Arteta, Mesut ile ilgili son olarak, "Bazen, doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak zorundasındır. Şu anda onu seçmek doğru değil" demişti.

Pandemi sonrası süre alamayan Mesut Özil'in Arsenal'deki sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.

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