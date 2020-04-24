Arsenal, Orkun Kökçü transferini bitiriyor!

Corona virüs yüzünden ara verilen liglerden biri de Premier Lig... Premier Lig takımları gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Arsenal de bu takımların başında geliyor...

Mikel Arteta'nın takımın başına gelmesiyle çıkış yapan Arsenal, transferde de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Topçular, Feyenoord forması giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Orkun Kökçü'yü gözüne kestirdi. Hollanda futbol dergisi Voetbal International'a göre, Heerenveen'den 21 yaşındaki Joey Veerman'ı gözüne kestiren Feyenoord, Orkun Kökçü'nün boşluğunu dolduracak.

Arsenal'in Orkun Kökçü'yü 23 milyon sterlin karşılığında transfer etmeye çok yakın olduğu belirtilen haberde oyuncuyla Şubat ayında ilgilenen kulüpler arasında Chelsea, Sevilla, Real Betis ve Valencia gösterildi.

Orkun Kökçü, ara verilen Hollanda Ligi'nde bu sezon Feyenoord formasıyla 22 maça çıktı ve 2 gol atıp 4 asist yaptı.

Christian Eriksen'in Feyenoord'a Attığı Gol