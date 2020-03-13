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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
13.03.2020 - 07:09 | | MANCHESTER (AA) -

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Bu gelişme üzerine Arsenal'in Brighton maçı ertelendi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi

Arsenal kulübünden yapılan resmi açıklamada, Mikel Arteta'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Arteta'nın kendini karantinaya aldığı kaydedilen açıklamada, "Mikel Arteta ile yakın temasta olan herkesi takip ediyoruz ve Kovid-19 ile mücadele rehberine uygun olarak kendilerini karantinaya almalarını öneriyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı maçlara çıkamayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsenal Futbol İşleri Başkanı Raul Sanllehi, önceliklerinin Arteta'nın sağlığı olduğunu, futbol takımının en kısa zamanda maçlara hazırlanmaya başlayacağını umduklarını belirtti.

Arteta'dan ilk açıklama

Teknik Direktör Mikel Arteta ise kendisini kötü hissettikten sonra test yaptırdığını ve sonuçların pozitif çıktığını, en kısa zamanda görevine geri dönmek istediğini belirtti. "Kendimi kötü hissettim ve teste girdim. Koronavirüse rastlandı. Bu durum hayal kırıklığı yarattı ama izin verildiği anda geri döneceğim" açıklamasını yaptı.

Arsenal'in maçı ertelendi!

Bu gelişmeler üzerine Brighton & Hove Albion, Arsenal ile cumartesi günü oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu

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