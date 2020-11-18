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18.11.2020 - 18:10 |

Arsenal ve Inter'de dev takas hazırlığı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Antonio Conte'nin sisteminde şans bulmakta zorlanan Christian Eriksen'i Granit Xhaka'yı kadrosuna katabilmek adına Arsenal'e önermeyi planlıyor.

Arsenal ve Inter'de dev takas hazırlığı!
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İngiltere'de tepki çekecek bir transfer iddiası gündeme geldi. Corriere dello Sport, Inter'in Arsenal'den kadrosuna katmak istediği Granit Xhaka için Londra ekibine Christian Eriksen'i önermeye hazırlandığını aktardı.

Christian Eriksen, Antonio Conte'nin yönetimindeki Inter'de süre alamadığı için şikayet etmekte. Inter'de Conte ise kadrosunda görmek istediği N'Golo Kante'nin alternatifi olarak Arsenal'den Granit Xhaka'yı belirlemiş durumda.

Inter, Xhaka'yı kadrosuna katmak adına Christian Eriksen'i gözden çıkarmış olsa da eski Tottenham oyuncusunun Arsenal'e transferinin iki ezeli rakibin taraftarları arasında pek hoş karşılanmayacağı aktarılıyor.

Arsenal ve Interde dev takas hazırlığı

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