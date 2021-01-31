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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal ve Manchester United puanları paylaştı!
31.01.2021 - 00:18 |

Arsenal ve Manchester United puanları paylaştı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Arsenal ve Manchester United puanları paylaştı!
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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Son 6 haftadaki performansıyla 9. sıraya kadar tırmanan Arsenal, puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United'ı konuk etti. 

Maçta gol sesi çıkmadı ve Manchester United, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı. Manchester United, puanını 41'e, Arsenal ise 31'e yükseltti.

Arsenal ve Manchester United puanları paylaştı

Manchester City, Sheffield United'ı tek golle geçti
Hafta içi oynanan karşılaşmalar sonrası puan tablosunun zirvesine yerleşen Manchester City, son sıradaki Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, önceki maçında Manchester United'ı liderlikten eden Sheffield United'ı Gabriel Jesus'un 9. dakikadaki golüyle mağlup etti. 

Manchester City, bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bir maç eksiği bulunan City puanını 44'e yükseltirken, Sheffield United 8 puanda kaldı.

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