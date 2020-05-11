Arsenal ve Tottenham Gerson'un peşinde

Koronavirüs sebebiyle futbol faaliyetleri durdurulurken, kulüpler gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'in 2 ekibi Arsenal ve Tottenham, Roma ile Avrupa'da boy gösteren ancak beklenen patlamayı yapamayıp sonrasında Fiorentina'ya kiralanan daha sonra da ülkesinin Flamengo takımı ile anlaşan Gersonu transfer etmek istiyor.

İngilterenin önde gelen gazetelerinden TheSunda yer alan habere göre iki takımın da Gerson için kulübüne teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenhamlı yetkililerin Dünya Kulüpler Kupası'nda Liverpool ile Flamengo arasında oynanan final müsabakasında Gerson'u takip ettikleri belirtildi.