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HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaÅŸlarÄ±nda indirim yaptÄ±
20.04.2020 - 22:51 | | AA

Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaÅŸlarÄ±nda indirim yaptÄ±

Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 12,5 indirime gitti.Â

Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaÅŸlarÄ±nda indirim yaptÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 12,5 indirime gitti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolcular ve teknik heyetin yÄ±llÄ±k kazanÃ§larÄ±ndan yÃ¼zde 12,5 oranÄ±nda kesinti yapÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak kabul ettiÄŸi belirtildi.Â 

Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturmasÄ± durumunda kesinti tutarlarÄ±nÄ±n geri Ã¶deneceÄŸi kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "Bu zorlu zamanda kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemek iÃ§in bir araya gelen oyuncularÄ±mÄ±za ve teknik ekibimize minnettarÄ±z." ifadesine yer verildi.Â 

Arsenal'da daha Ã¶nce de yÃ¶neticiler maaÅŸ indirimine gitmiÅŸti.

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Arsenalda futbolcular ve teknik heyet, maaÅŸlarÄ±nda indirim yaptÄ±

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