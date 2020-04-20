Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, maaÅŸlarÄ±nda indirim yaptÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 12,5 indirime gitti.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolcular ve teknik heyetin yÄ±llÄ±k kazanÃ§larÄ±ndan yÃ¼zde 12,5 oranÄ±nda kesinti yapÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak kabul ettiÄŸi belirtildi.Â

Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturmasÄ± durumunda kesinti tutarlarÄ±nÄ±n geri Ã¶deneceÄŸi kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "Bu zorlu zamanda kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼ desteklemek iÃ§in bir araya gelen oyuncularÄ±mÄ±za ve teknik ekibimize minnettarÄ±z." ifadesine yer verildi.Â

Arsenal'da daha Ã¶nce de yÃ¶neticiler maaÅŸ indirimine gitmiÅŸti.

Arsenal Old Trafford'da Åžampiyon Oluyor