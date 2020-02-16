Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan maÃ§ta Arsenal, sahasÄ±nda Newcastle United'Ä± 4-0 maÄŸlup etti.Â

Emirates StadÄ±'nda ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z sona eren mÃ¼cadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada Mesut Ã–zil ve 90 5. dakikada Alexandre Lacazette attÄ±.Â

TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman futbolcu Mesut Ã–zil, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±.Â

Arsenal bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 34'e Ã§Ä±karÄ±rken, Newcastle United 31 puanda kaldÄ±.

Tottenham uzatmada kazandÄ±

Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yÄ± 3-2 maÄŸlup etti.Â

KÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndan uzaklaÅŸmak isteyen Birmingham ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda Toby Alderweireld'in 9. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± gole geriye dÃ¼ÅŸen Londra temsilcisi, aynÄ± futbolcunun 27. dakikadaki golÃ¼yle eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±.

Ä°lk yarÄ±nÄ±n son dakikalarÄ±nda kazanÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na geÃ§en Tottenham'Ä±n 27 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼ney Koreli yÄ±ldÄ±zÄ± Heung-Min Son, atÄ±ÅŸÄ±nda kaleci Pepe Reina'yÄ± geÃ§emedi ancak dÃ¶nen topu tamamlayarak takÄ±mÄ±nÄ±n ilk yarÄ±yÄ± 2-1 Ã¶nde kapamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Â Son, Premier Lig tarihinde 50 gole ulaÅŸan ilk AsyalÄ± futbolcu oldu. Aston Villa'nÄ±n 53. dakikada BjÃ¶rn Engels ile eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± konuk ekip, 90 4. dakikada bir kez daha sahneye Ã§Ä±kan Son'Ä±n fileleriyle havalandÄ±rmasÄ±yla 3-2 kazandÄ±.Â

Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 40 yapan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yÃ¶netimdeki Tottenham, gelecek hafta baÅŸkent derbisinde Chelsea'ye konuk olacak.Â

BeÅŸinci sÄ±radaki Tottenham, Manchester City'nin UEFA organizasyonlarÄ±ndan iki yÄ±l men cezasÄ± almasÄ±yla Åžampiyonlar Ligi potasÄ±na girdi.