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30.08.2020 - 13:12 |

Arsenal’de Elneny fırtınası

Liverpool karşısında da parlayan Elneny, hazırlık maçlarının en formda isimlerinden oldu. Arsenal taraftarının gözdesi haline gelen Mısırlı futbolcu, teknik direktör Arteta’yı da performansıyla tatmin etti.

Arsenal’de Elneny fırtınası
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından bonservisini elinde bulunduran Arsenal’e geri dönen Mohamed Elneny, sezon öncesi hazırlıklarına damga vurdu. Takımdaki durumu merak konusu olan futbolcu, geride kalan günlerde iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Takımının MK Dons ile geçtiğimiz hafta oynadığı hazırlık maçında 40 metreden bir gol kaydeden Mısırlı futbolcu dün de Community Shield maçında performansıyla göz doldurdu. İngiltere’de lig şampiyonu ile FA Cup’ı kazanan takım arasındaki buluşmaya ilk 11’de başlayan futbolcu, Liverpool’u devirerek kupaya uzandıkları maçtaki kupa sevincinde pay sahibi oldu.

Arsenal taraftarları, sosyal medya üzerinden Elneny’nin oyununa övgü yağdırdı. Kırmızı-beyazlı taraftarların yeniden gözüne giren ve kulüple iki yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu teknik direktör Mikel Arteta’nın da bu sezon Arsenal kadrosunda kullanmaya karar verdiği belirtildi.

Arsenal’de Elneny fırtınası

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