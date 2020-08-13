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13.08.2020 - 11:51 |

Arsenal'de kriz! Mesut Özil ve Mikel Arteta...

Mesut Özil, Arsenal'in koronavirüs maaş kesintisini 'aceleye getirildiği' için reddettiğini ve o zamandan beri oynamamasının nedeni olabileceğini söyledi. Özil, Arteta'yı hedef göstererek, "Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil" dedi.

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Tolga Üsküplüoğlu/Skorer Dış Haberler

Uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve Fenerbahçe taraftarlarının hayalini süsleyen Mesut Özil, Arsenal'de yaşadığı kriz hakkında The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, Arsenal'in kendisini kulüpten atma girişimlerine rağmen hiçbir yere gitmeyeceği konusunda ısrarcı. Türk asıllı Alman yıldızın haftalık 350 bin pound kontratında 12 ayı kaldı ancak Mikel Arteta'ya göre sözleşmesi dondurulmuş durumda. Konu hakkında özel açıklamalarda bulunan Mesut Özil, "Benim pozisyonum net. Anlaşmamızın son gününe kadar buradayım ve bu kulüp için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Böyle durumlar beni asla kırmaz, sadece beni daha güçlü kılar. Takıma geri dönebileceğimi geçmişte göstermiştim. Şimdi de takıma geri döneceğim." dedi.

Arsenalde kriz Mesut Özil ve Mikel Arteta...

2013 yılında Real Madrid'den yılda 42,5 milyon £ kazanan Özil, şöyle devam etti: "Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil. Arsenal ile iki ya da üç yıllık sözleşme imzalamadım, dört yıl için imza attım ve buna herkes tarafından saygı duyulmalı. Arsenal'i seviyorum, burası benim evim." ifadelerine yer verdi.

 

FENERBAHÇE İDDİALARI

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Mesut Özil'i kadrosunda düşünmemesi ve yıldız orta saha oyuncusunun 20 milyon euroluk maaşıyla el yakması, takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirmiş, yıldız oyuncunun da Türkiye'ye yakınlığından dolayı son olarak Fenerbahçe için transferi gündeme gelmişti.

 

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