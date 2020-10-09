Arsenal'de Mesut Özil krizi! Sözleşme fesih için...

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile yollarını ayırmak istiyor. Arsenal, Ocak ayı transfer döneminden öncesi Mesut Özil ile sözleşme feshi için yeniden görüşecek.

İngiltere basınından Daily Mail'in haberine göre Arsenal, aylık kazancıyla dikkat çeken Mesut Özil'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi amaçlıyor.

Ocak ayından önce Mesut Özil'i göndermek isteyen Arsenal, yıldız futbolcuyu UEFA Avrupa Ligi listesine yazmayarak ilk hamlesini yaptı.

MESUT ÖZİL SÖZLEŞME FESHİNE YANAŞMIYOR

Mesut Özil'in daha önce 2 kez gelen sözleşme feshi teklifine yanaşmadığı ve kalan 13 milyon sterlinlik maaşının neredeyse tamamını talep ettiği aktarıldı. Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle yıldız futbolcunun ayrılma ihtimalinin oldukça düştüğü bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları Mesut Özil'in transfer edilmesi konusunda heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yıldız ismin Arsenal'dan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin adaylar arasında yer alacağı öne sürülüyor.