Arsenal'de Willian rüzgarı! Tam 3 gol...

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, ligin yeni takımı Fulham'a konuk oldu.

Arsenal hızlı başladığı maçta 8. dakikada Alexandre Lacazette'le ilk golü buldu. Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve 49. dakikada Arsenal'in yeni transferi Willian'ın yaptığı asistle Gabriel Magalhaes skoru 2-0'a taşıdı.

57. dakikada Arsenal, Aubameyang ile Fulham'ın ağlarını bir kez daha sarstı ve fark 3'e çıktı. Bu golün asistini de Willian yaptı.

Mücadele Arsenal'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Öte yandan Arsenal'de, Mesut Özil maç kadrosunda yer almazken; geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Mohamed Elneny 90 dakika sahada kaldı. Fulham'da ise Lemina, maç kadrosunda yer almadı.