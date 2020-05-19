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19.05.2020 - 12:43 |

Arsenal'de yeni Türk: Orkun Kökçü

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, Orkun Kökçü transferinde çalışmalarını sıklaştırdı. 26 milyon euroluk bir teklif belirleyen Londra kulübü, Feyenoord'da oynayan genç Mesut Özil'in alternatifi olarak düşünüyor.

Arsenal'de yeni Türk: Orkun Kökçü
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig'in güçlü kulüplerinden Arsenal, Orkun Kökçü transferi için harekete geçti. Arsenal'in menajeri Mikel Arteta'nın Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha Orkun Kökçü'yü çok istiyor.

Mundo Deportivo'nun özel haberinde Arteta'nın Mesut Özil'e alternatif olarak genç Orkun'u gördüğü belirtildi. Chelsea'nin de genç orta sahayı çok istediği ancak Arsenal'in 26 milyon euroyu bu transfer için ayırdığı aktarıldı.

Feyenoord'da da Dirk Advocaat'ın çok beğendiği futbolcunun bir sezon daha tutularak sonraki süreçte daha yüksek paralara satılması hedefleniyor.
Sevilla, Roma ve Atalanta'nın da takip ettiği Türk yıldız için Arsenal'in çok ciddi olduğu bildirildi. İspanyol menajer Arteta'nın takımında Orkun'u görmek istediği kaydedildi.

Arsenalde yeni Türk: Orkun Kökçü

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