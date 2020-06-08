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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'den şok karar! Görevlerine son veriyor...
08.06.2020 - 00:10 |

Arsenal'den şok karar! Görevlerine son veriyor...

Corona virüsü pandemisinin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, bazı gözlemcilerinin işine son vereceği öğrenildi.

Arsenal'den şok karar! Görevlerine son veriyor...
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İngiltere Premier Lig'de corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerden olan Arsenal ise tasarruf sağlamak amacıyla bazı gözlemcilerinin işine son verme kararı aldı.

İngiltere'deki bazı scoutları ile daha önce yollarını ayıran Londra kulübü, yurt dışında görev alan gözlemcilerini da kapının önüne koyacak. Arsenal yönetimi, hafta içi gönderdiği mektupla işten çıkarma kararını çalışanlarına iletti.

Arsenal'de daha önce de teknik direktör Mikel Arteta başta olmak üzere birçok futbolcunun maaşlarında kesintiye gitmişti.

Arsenalden şok karar Görevlerine son veriyor...

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