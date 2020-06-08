Arsenal'den şok karar! Görevlerine son veriyor...

İngiltere Premier Lig'de corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerden olan Arsenal ise tasarruf sağlamak amacıyla bazı gözlemcilerinin işine son verme kararı aldı.



İngiltere'deki bazı scoutları ile daha önce yollarını ayıran Londra kulübü, yurt dışında görev alan gözlemcilerini da kapının önüne koyacak. Arsenal yönetimi, hafta içi gönderdiği mektupla işten çıkarma kararını çalışanlarına iletti.

Arsenal'de daha önce de teknik direktör Mikel Arteta başta olmak üzere birçok futbolcunun maaşlarında kesintiye gitmişti.