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09.01.2015 - 19:57 | | LONDRA (DHA)

Arsenal'e bir Türk daha!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Borussia Dortmund'dan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Arsenal'e bir Türk daha!
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İngiliz Mirror gazetesi, "Premier Lig devlerinden, Dortmund'lu iki futbolcuya 51 milyon sterlin" sürmanşetli haberinde Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in 16 milyon sterlinlik Borussia Dortmund'un orta saha yıldızı İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı. Bu transfer gerçekleşirse Mesut Özil'den sonra İlkay Gündoğan, Arsenal'in Almanya'dan aldığı ikinci Türk asıllı futbolcusu olacak.

Mirror, Arsene Wenger'in uzun zamandır Premier Lig'e gelmek isteyen İlkay Gündoğan'ın (24) hayranı olduğuna dikkat çekti. Borussia Dortmund, kontratında 18 ayı kalan İlkay Gündoğan ile yeni bir kontrat imzalamak istiyor veya yazın satmaya hazırlar. Mirror en büyük sorunun, 14 aylık sakatlıktan dönen İlkay Gündoğan'ın form durumu olduğunu yazdı. İlkay Gündoğan'ın alternatifi ise Paris Saint Germain'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Adriam Rabiot.

Manchester United Teknik Direktörü Louis Van Gaal'ın da Dünya Kupası Şampiyonu'nun Borussia Dortmund'lu savunma oyuncusu Mats Hummels'a (26) kancayı taktığına dikkat çeken Mirror, Manchester United'ın geçen yaz Dortmund'un kaptanını almayı başaramadığı ve 35 milyon sterlinlik teklifini tekrarlayacağını belirtti. Bu arada Manchester United'ın ligde sondan ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund'daki krizden yararlanmaya çalıştığı öğrenildi.

Arsenale bir Türk daha

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