Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'li Torreira sezonu kapattı
09.03.2020 - 14:06 | | İSTANBUL (AA)

Arsenal'li Torreira sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Arsenal Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.

Öte yandan Arsenal Kulübü, sağ omzundan sakatlığı bulunan Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın bu ay sonu, sol diz ön çapraz bağları kopan İngiliz savunma oyuncusu Calum Chambers'ın ise 6-9 ay sonra antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Arsenalli Torreira sezonu kapattı

Arsenalli Torreira sezonu kapattı

 

Trabzonspor Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa'da Göztepe mesaisi

Kasımpaşa'da Göztepe mesaisi

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

Erol Bulut'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Erol Bulut'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Sıradaki Haber