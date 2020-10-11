Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsene Wenger: "Mesut Özil'in oynatılmaması israftır"
11.10.2020 - 13:27 | | BERLİN (AA) -

Arsene Wenger: "Mesut Özil'in oynatılmaması israftır"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, insanların Mesut Özil gibi oyuncuları görmek için stada gittiğini belirterek, ona forma verilmemesini "israf" olarak nitelendirdi.

ABONE OL

Wenger, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Arsenal'in kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin Arsenal'den ayrılmasından sonra Mesut Özil'in radardan kaybolduğunu aktaran Wenger, yıldız ismin, olağanüstü bir müzisyen, bir sanatçı gibi inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu belirtti.

"Ancak sanatçılar için artık modern futbolda yer yok." ifadesini kullanan Fransız teknik adam, Mesut Özil'in Arsenal'de iyi çalıştığını ve kesinlikle pes etmediğini duyduğunu aktardı.

Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim." şeklinde konuştu.

Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir." diyerek sözlerini tamamladı.

Arsene Wenger: Mesut Özilin oynatılmaması israftır

Arsene Wenger: Mesut Özilin oynatılmaması israftır

 

 

Juventus'un en akrobatik golleri!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Los Angeles Lakers küllerinden doğdu
    Los Angeles Lakers küllerinden doğdu
  2. Haldun Üstünel'den transfer itirafı! Kader Keita...
    Haldun Üstünel'den transfer itirafı! Kader Keita...  
  3. Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı on-line yapılacak
    Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı on-line yapılacak
  4. Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı
    Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı
  5. Fatih Karagümrük'te Saranov dizinden operasyon geçirdi
    Fatih Karagümrük'te Saranov dizinden operasyon geçirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Trabzonspor'da futbolcu alacakları Sörloth sayesinde ödenecek

Son Dakika | Trabzonspor'da futbolcu alacakları Sörloth sayesinde ödenecek

Çorum FK'da 3 kişinin testi pozitif

Çorum FK'da 3 kişinin testi pozitif

Anadolu Efes, ALBA Berlin maçı için Almanya’ya uçtu

Anadolu Efes, ALBA Berlin maçı için Almanya’ya uçtu

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan flaş yanıt!

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan flaş yanıt!

Sıradaki Haber