'Asist'an Caner Erkin, Avrupa'nın zirvesinde...

Portekiz'in O Jogo gazetesi, bugün yaptığı tam sayfa haberde Alex Telles'in başarısına yer verdi. 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılarak Barcelona, Chelsea veya PSG'ye transfer olması beklenen eski Galatasaraylı, gol katkısıyla Avrupa'nın en öne çıkan beki olarak gösterildi.

Telles'in toplam 19 gole katkı verdiği belirtilen haberde Caner Erkin de 14 gole sağladığı katkıyla zirveyi zorlayan isimler arasında yer aldı.

Caner Erkin, toplam gol katkısı bakımından 6. sırada yer alsa da önündeki tüm oyunculardan az maça çıkmış durumda.

Ortalama bazlı bakıldığında ise Caner Erkin, piyasa değeri oldukça yüksek durumdaki Alex Telles ve Achraf Hakimi'nin arkasında 3. sıraya yerleşiyor.

Doğru orantılı olarak bakıldığında ilk sırada yer alan Telles kadar maça çıksa gol katkısı 17.5'a çıkabilecek olan Caner, ikinci sıradaki Tavernier kadar maça çıksaydı bu gol katkısı 19.7 düzeyine ulaşabilirdi.

İşte dikkat çeken beklerin Avrupa genelindeki gol katkısı:

1 - Alex Telles (19)

Toplam maç: 40

Attığı gol: 10

Asist: 9

Toplam gol katkısı: 19

2 - James Tavernier (18)

Toplam maç: 45

Attığı gol: 3

Asist: 15

Toplam gol katkısı: 18

3 - Achraf Hakimi (17)

Toplam maç: 37

Attığı gol: 7

Asist: 10

Toplam gol katkısı: 17

4 - Trent Alexander-Arnold (16)

Toplam maç: 40

Attığı gol: 2

Asist: 14

Toplam gol katkısı: 16

4 - Borna Barisic (16)

Toplam maç: 39

Attığı gol: 2

Asist: 14

Toplam gol katkısı: 16

6 - Caner Erkin (14)

Toplam maç: 32

Attığı gol: 3

Asist: 11

Toplam gol katkısı: 14