Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım!

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım son dönemde asistleriyle dikkat çekiyor. Son 4 resmi maçta 3 asist yapan Hasan Ali, 2014-15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Sözleşmesi henüz yenilenmeyen 30 yaşındaki milli futbolcu, bu süreçte tam 17 asist yaparak dikkatleri topladı.

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