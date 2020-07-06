Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım!
06.07.2020 - 07:00 |

Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım son dönemde asistleriyle dikkat çekiyor.

Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım!
ABONE OL

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım son dönemde asistleriyle dikkat çekiyor. Son 4 resmi maçta 3 asist yapan Hasan Ali, 2014-15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde en fazla asist yapan oyuncu oldu.
Sözleşmesi henüz yenilenmeyen 30 yaşındaki milli futbolcu, bu süreçte tam 17 asist yaparak dikkatleri topladı.

Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Okan Buruk'un teknik adam referansı sağlam!
    Okan Buruk'un teknik adam referansı sağlam!
  2. Sergen Yalçın: "Kayserispor’un formu bizim bahanemiz olamaz"
    Sergen Yalçın: "Kayserispor’un formu bizim bahanemiz olamaz"
  3. Galatasaray'da 4 maçta 3 kırmızı kart!
    Galatasaray'da 4 maçta 3 kırmızı kart!
  4. Beşiktaş'ta Kayserispor'a aynı kadro!
    Beşiktaş'ta Kayserispor'a aynı kadro!
  5. Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım!
    Asistin kralı Hasan Ali Kaldırım!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den pandemi sonrası Süper Lig'e muhteşem dönüş!

Fenerbahçe'den pandemi sonrası Süper Lig'e muhteşem dönüş!
Napoli, Roma'yı 2-1 yendi!

Napoli, Roma'yı 2-1 yendi!

Bülent Korkmaz: "Son ana kadar mücadelemizi yaptık"

Bülent Korkmaz: "Son ana kadar mücadelemizi yaptık"

Mehmet Yiğit Alp: "Başakşehir ile aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz"

Mehmet Yiğit Alp: "Başakşehir ile aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz"

Sıradaki Haber