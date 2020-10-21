Aslan’ın kalesi düştü!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray kalede büyük risk aldı ve bedeli ağır oldu.Muslera’nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezonda kaleyi 33 yaşındaki Fatih Öztürk’e emanet eden Cim-Bom’da Alanya maçından sonra gündemin 1 numaralı maddesi kaleci oldu. Muslera’nın, ocak ayında sahalara dönecek olmasından dolayı yabancı bir “yedek kaleci”yi lüks bulan Teknik Direktör Fatih Terim, Uruguaylı eldiven dönene kadar yerli ve tecrübeli bir eldiven istemişti. Bu çerçevede Kasımpaşa’dan ayrılan Fatih Öztürk’e kale teslim edildi. Fatih sezona iyi başladı ama erken tartışılan bir isim haline geldi.



Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri daha 5. hafta sonunda Muslera’yı arattı. Gaziantep maçında Andre’den uzaktan gol yiyen Fatih topu izlemiş ama bu durum güzel futbol ve galibiyete gölge düşürmemişti.

Rangers maçında yapılan ortaya yükselmeyen ve adeta gole davetiye çıkaran Fatih Öztürk, Kasımpaşa maçında Yusuf Erdoğan’ın uzaktan çektiği şutta da çaresiz kalmıştı. Alanya maçında ise Babacar’ın frikiğinde hatalı şekilde duran Fatih Öztürk son dakikada Davidson’un dokunuşuna da müdahalede bulunamadı.



OKAN'A DÖNECEK

Muslera’nın sakatlığından sonra geçen sezonun sonunda kaleye geçen ama yediği goller ile eleştirilen Okan Koçuk tekrar kaleye geçmeye hazırlanıyor. Fatih’in yediği hatalı goller yüzünden genç eldivene dönme kararı alan Terim bu hafta Erzurum deplasmanında değişime imza atacak.

Diğer taraftan Muslera’nın sahalara dönüş süresinin öne çekilmesi için sağlık ekibine talimat veren Teknik Direktör Fatih Terim, Uruguaylı eldivene yoğun bir program uygulanmasını söyledi.

NE FALCAO NE DE DIAGNE

Galatasaray’da sorun sadece kalede gözükmüyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in Alanya maçında Falcao ve Diagne olmadan sahada bulunması da, “Bunlar benim forvetim değil” mesajı olarak algılandı.

Terim, Kolombiyalı forveti Falcao’yu ilk yarı sonunda oyundan alırken, Diagne’yi ise ancak 82. dakikada sahaya sürmüştü. 46 ila 82. dakikalar arasında en uçta Babel’i değerlendiren bu kararıyla Terim, bir anlamda Falcao ve Diagne’den memnuniyetsizliğini de dile getirmiş oldu.

Falcao sadece penaltı golü atmakla eleştirilirken, Diagne’nin de geçen sezon doğru dürüst oynamamasının olumsuz etkilerini yaşadığı düşünülüyor. İki golcüsünden de memnun olmayan Terim istediği gelişimi göremezse yine Babel kartını kullanacak.

MUSLERA'SIZ BİR PUAN

Muslera’nın yokluğunda Galatasaray sadece gol yemiyor puan da kaybediyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin sakatlığıyla beraber kazanmakta zorlanır hale geldi. Sarı-kırmızılılar Muslera olmadan çıktığı 14 lig maçında sadece 3 galibiyet aldı. Cim-Bom 6 maçta yenilirken, 5 kez de berabere kaldı. Galatasaray’ın bu sakatlık sürecindeki puan ortalaması sadece 1 oldu.

OMAR İÇİN ÖZEL PROGRAM

Alanya yenilgisinin ardından izin yapmayan Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğerleri ise pas oyunları, üçe üç dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Milli takımdan yorgun ve sakat dönen Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün 17.00’de yapacağı idmanla devam edecek.