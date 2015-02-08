"Aslında Bilic'e ben gidecektim"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sahalarında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hikmet Karaman, son dakikalarda gelen gole adeta isyan etti.

Hikmet Karaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Maç sonu aslında Bilic'i tebriğe gidecektim ama maçın atmosferi kırmızı kartlar falan derken o benim yanıma geldi. İyi bir centilmen, tebrik etti, ben de onu ettim. Mücadele hakkında ise Kweuke ve Deniz çok önemliydi ama 18'e alamadık, sakatlıkları vardı. Oynasalar hücumda farklıklık olacaktı. İlk yarıda iyi şeyler var ama hücumda etkisiz kaldık. Lafferty girince ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi ama 1 haftadır antrenman yapmıyordu. Fiziksel olarak hazır olsa skor değişebilirdi. Penaltıyla mağlup olmak üzücü. İkinci kırmızı kart kaleye uzak bir bölge. O harekete gerek yoktu. Kıvanç da sarı kartlı ve dikkat etmeliydi. 88. dakikaya kadar net pozisyon yok, sağda solda pas yapan Beşiktaş vardı. Bu maç kaybedilmemeliydi, tek kelime. 9 kişinin bu mücadelesi en kötü 1 puan olmalıydı. Beşiktaş'ın da net pozisyonu yok. İlk pozisyonda da o gol yenmemeliydi. Sonra biz de pozisyon üretemedik, söylenecek pek de bir şey yok."

Hikmet Karaman'ın basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iki kişi eksik oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini ancak mücadelenin puasız kalmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kweuke ve Deniz Kadah'tan sakatlıkları nedeniyle yararlanamadıklarını belirterek, "Sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktu. Çünkü ilk 45 dakika oyunumuz iyi ama hucum bölgesinde daha tehlikeli olabilirdik. Bu arkadaşlardan biri sağlıklı olsaydı biz golü ilk devre bulabilirdik. Nihayetinde son yarım saatlik bizim açımızdan dezavantajlı iki kırmızı kart. Ortada sekiz kişi kaleci ile birlikte dokuz kişi kaldık" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynayan bir ekip olduğunu ifade eden Karaman, "Hamle gücü bizden yüksek bir takım ama ona rağmen tek pozisyon yok. Penaltı golü ile mağlup olmak üzüntü verici. Dolayısıyla iki kırmızı kart gördük. Sarı kart gören oyuncular maç içinde daha dikkatli olması lazım. Aynı şekilde Koray'ın daha dikkatli olması lazım. Kontrollü olsa son 30 dakikaya 11'e 11 girsek maç çok daha farklı olurdu" diye konuştu.

Lafferty'nin oyuna girişi sonrası etkili olduklarını vurgulayan Karaman, "İki kişi eksik olmamıza rağmen iyi mücadele eden rakibe pozisyon vermeyen oyuncularımızın bu mücadelesinin puansız kalması üzüntü verici. Maç sonunda şunu ortaya koyduk. İyi bir takım olma yolunda çok kararlıyız. Son yarım saatte bu karakteri takımım ortaya koydu. Hem daha iyi oynayan hemde sonuçları alan bir Rizespor gelecek" şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman, hakem ile tartışılacak konu kırmızı kartlar olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Kararlar doğru mu? Doğru. Şimdi hakeme 'Allah belanı versin' dememeli. Demememiz lazım. Oyuncumu suçlamıyorum. Biz büyük takıma karşı oynuyoruz. On kişi kalamazsın. Biz iki kişi eksik kaldık. Beşiktaş'a Fener'e karşı iki kişi eksik oynayamazsın. Bunları doğru konuşursak oyuncularımız gelişir. Beşiktaş karşısında maç 1-1 takımını eksik bırakıyorsun. Maç yerine hakemi tartışırsak gelişemeyiz ama kırmızı kart olmazsa maç çok farklı biter."