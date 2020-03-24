Astım hastası Atiba kendini karantinaya aldı!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu, uzmanların kronik hastalığı bulunan insanlarla ilgili ciddi uyarıları nedeniyle kendini eve kapattı. Dışarıya hiç çıkmayan ve tüm zamanını ailesiyle geçiren Atiba, futboldan kopmak zorunda kalmamak için tüm tedbirleri maksimum düzeyde uyguluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve yönetim de eve kapanırken, taraftarın gözbebeği olan Atiba Hutchinson’ın kendini tamamen toplumdan izole ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray derbisi öncesinde takımdaki yabancı futbolcuları toplayarak bu maçın oynanmaması gerektiğini teknik heyet ve yönetime ileten 37 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, kronik astım hastası olduğu için vwwirüse yakalanmamaya herkesten daha fazla dikkat ettiği belirlendi.





‘Hasar’ korkusu...

Astım hastalığı yüzünden içerisinde WADA’nın (Dünya Anti Doping Ajansı) listesinde yer alan yasaklı maddenin bulunduğu ilacı özel izinle kullanan Atiba, futbola veda etmek zorunda kalmamak için virüsten uzak durmaya çalışıyor.

Salgına yakalanıp iyileşenlerin bazılarında akciğer hasarı kaldığı için, liglerin askıda olmadığı dönemde büyük tedirginlik yaşayan Atiba bugünlerde deyim yerindeyse kendini karantinaya aldı.

Evinden hiç çıkmayan ve çocuklarıyla vakit geçiren, aynı zamanda bireysel antrenmanlar yapan deneyimli oyuncu, beslenme ve uyku düzenine de çok dikkat ediyor.

Planladığı zamandan önce futboldan kopmamak için yoğun çaba harcayan Atiba, aldığı tedbirlerle bu kez koronavirüsten mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor.

Siyah-beyazlı oyuncu, uzmanların, yaşlıların dışında kronik rahatsızlığı olan diğer yaş gruplarının da risk altında olduğunu söylemesi nedeniyle maksimum düzeyde tüm tedbirleri uyguluyor.

Prof. Kara’ya göre dönüş zor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, futbolcuların koronavirüse yakalanmaları halinde aktif spora geri dönmelerinin zor olduğunu söylemişti. Kara, “Hastalığa yakalananların büyük bölümü iyileşiyor ama bu virüs iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek” ifadelerini kullanmıştı.