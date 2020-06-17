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17.06.2020 - 10:04 | | SABAH

Aston Villa, Luyindama için devrede! Bonservis...

Galatasaray'da transferin gözde ismi Christian Luyindama'da ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Aston Villa, Luyindama için devrede! Bonservis...
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Kongo basınından Adiac Congo'da yer alan habere göre bir süredir Luyindama ile ilgilenen Premier Lig ekibi Aston Villa, flaş bir karar aldı. 

Ligde 19. sırada bulunan ve küme düşme korkusu yaşayan Aston Villa'da yöneticiler, transferine öncelik verdikleri Luyindama için Premier Lig'de kalmaları durumunda girişimlerde bulunacaklar. 

Bununla birlikte geçirdiği ağır sakatlığın ardından iyileşen ve idmanlarını sürdüren Kongolu futbolcu için Everton'ın da teyakkuzda olduğu ifade edildi. Bilindiği gibi Everton'ın İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'nin defans hattına özellikle Luyindama'nın transfer edilmesini istediği yazılmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın, başarılı futbolcu için istediği rakamın ise 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Galatasaray, geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kiraladığı Luyindama'nın bonservisini sezon başında almıştı.

Sakatlıktan dönen Kongolu futbolcu, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için maçlarda forma giyemiyor.

Aston Villa, Luyindama için devrede Bonservis...

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