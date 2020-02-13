13.02.2020 - 09:13 |
Aston Villa, Slimani'yi istedi Leicester City bırakmadı!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bu yıl Leicester City'den Monaco'ya kiralanan Islam Slimani'nin Premier Lig'e dönüşüne kulübü Leicester izin vermedi.
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler
Aston Villa, bonservisi Leicester City'de olan Islam Slimani'yi Ocak ayında kadrosuna katmak istedi fakat Leicester bu transfere izin vermedi. Monaco'da bu yıl gösterdiği performansla çıkış yakalayan Cezayirli golcü, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve piyasa değerini oldukça düşüren Slimani, Monaco'da adeta yeniden doğdu. Golcü oyuncu toplam 15 karşılaşmada 8 gol atarken 7 de asist yaptı.
Islam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından 28 milyon pound ödenerek transfer edilmiş ve o güne kadar Leicester City'nin en çok bonservis ödediği oyuncu olmuştu.