Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Aston Villa, Slimani'yi istedi Leicester City bırakmadı!
13.02.2020 - 09:13 |

Aston Villa, Slimani'yi istedi Leicester City bırakmadı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bu yıl Leicester City'den Monaco'ya kiralanan Islam Slimani'nin Premier Lig'e dönüşüne kulübü Leicester izin vermedi.

Aston Villa, Slimani'yi istedi Leicester City bırakmadı!
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Aston Villa, bonservisi Leicester City'de olan Islam Slimani'yi Ocak ayında kadrosuna katmak istedi fakat Leicester bu transfere izin vermedi. Monaco'da bu yıl gösterdiği performansla çıkış yakalayan Cezayirli golcü, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve piyasa değerini oldukça düşüren Slimani, Monaco'da adeta yeniden doğdu. Golcü oyuncu toplam 15 karşılaşmada 8 gol atarken 7 de asist yaptı.

Islam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından 28 milyon pound ödenerek transfer edilmiş ve o güne kadar Leicester City'nin en çok bonservis ödediği oyuncu olmuştu.

Aston Villa, Slimaniyi istedi Leicester City bırakmadı

    Ajax'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'tan jeneriklik goller!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! Heyecan Misli.com'da...

    Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! Heyecan Misli.com'da...

    Milan-Juventus maçının heyecanı Misli.com'da

    Milan-Juventus maçının heyecanı Misli.com'da

    BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

    BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

    Beşiktaş'ta 'sarı' alarm! Tam 5 futbolcu...

    Beşiktaş'ta 'sarı' alarm! Tam 5 futbolcu...

    Sıradaki Haber