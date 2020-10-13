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13.10.2020 - 21:18 | | İSTANBUL (AA) -

ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak
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Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.

ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak

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