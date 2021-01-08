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08.01.2021 - 22:27 |

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes: 80-102

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Asvel Villeurbanne'ye konuk oldu. Efes maçı 102-80 kazandı.

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes: 80-102
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 yendi. 

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı.

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes: 80-102

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Salon: Astroballe 

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan) 

ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel

Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer 

1. Periyot: 15-29 

Devre: 34-54 

3. Periyot: 59-82

 

 

Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da
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