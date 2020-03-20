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HaberlerDiğer Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli at yarışlarının ertelendiği açıkladı!
20.03.2020 - 11:48 |

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli at yarışlarının ertelendiği açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli düzenlediği toplantıda at yarışlarının ertelendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli at yarışlarının ertelendiği açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli at yarışlarının ertelendiğini açıkladı.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

"At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Corona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var. "

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