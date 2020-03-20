Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli at yarışlarının ertelendiği açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli at yarışlarının ertelendiğini açıkladı.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

"At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Corona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var. "

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