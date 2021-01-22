Atakan Müjde transferinde son dakika gelişmesi!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul ekibi, 2003 doğumlu orta saha oyuncuları Atakan Müjde için Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ve henüz bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz A takım oyuncularımızdan Atakan Müjde'nin son günlerde ülkemizin en köklü camialarından Fenerbahçe Spor Kulübü ile transfer haberleri gündemdedir. İki kulüp arasında gün içinde gerçekleştirdiğimiz toplantı neticesinde bugün için anlaşma sağlanamamıştır. Oyuncumuzun transferi gerçekleşsin yada gerçekleşmesin Fenerbahçe Kulübü ile iyi ilişkiler ve çalışmalarımızın bundan sonra daha sık yapılacağını belirtmek isteriz. İlerleyen günlerde oyuncumuz Atakan ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile tekrardan paylaşacağız.