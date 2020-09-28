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28.09.2020 - 15:43 | |   HATAY (AA)

Atakaş Hatayspor, Babajide David Akintola'yı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola ile anlaştı.

Atakaş Hatayspor, Babajide David Akintola'yı kiraladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

Atakaş Hatayspor, Babajide David Akintolayı kiraladı

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