Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçında forvetlerin düellosu
Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma golcülerin düellosuna sahne oldu. Kartal’dan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin birer kez golle buluştu, ev sahibi ekipten Aaron Salem Boupendza ise duble yaptı.
Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma golcülerin düellosuna sahne oldu. Müsabakanın ilk yarısında fileler tam 4 kez havalanırken, Kartal’dan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin birer kez golle buluştu, ev sahibi ekipten Aaron Salem Boupendza ise duble yaptı.
Müsabakada gol perdesini açan Vincent Aboubakar, Süper Lig’de 9 gole ulaştı. İlk devre biterken kafayla ağları sallayan Cyle Larin ise gol sayısını 11’e çıkardı. Çaykur Rizespor ile çarşamba günü İstanbul’da oynanan maçta 4 golle şov yapan Kanadalı forvet son 5 günde 5. golünü kaydetti.
Atakaş Hatayspor’un Gabonlu yıldızı Aaron Salem Boupendza ise son dönemdeki müthiş gol serisine Beşiktaş’ı da ekledi. Siyah-beyazlı fileleri iki kez sallayan Boupendza ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti. Atakaş Hataysporlu oyuncu ayrıca son 4 maçta tam 9 gol attı. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde iki gol birden gördü. Boupendza attığı iki golle siyah-beyazlı takımın ilk yarılardaki bu olumlu istatistiğini noktaladı.
Ersin’in kalesi 468 dakika sonra düştü
Beşiktaş’ın Süper Lig’deki 5 maçlık gol yememe serisi Atakaş Hatayspor deplasmanında sona erdi. Bordo-beyazlı takımın yıldızı Aaron Boupendza 7. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu’nu avlayarak tam 468 dakika sonra Kartal’ın serisini noktaladı.
Beşiktaş ligde en son 12. hafta Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta 2 gole engel olamamıştı. Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ardından Erzurumspor (4-0), Ankaragücü (0-1), Sivasspor (3-0), Kayserispor (0-2) ve Çaykur Rizespor’u (6-0) yenerken kalesini rakiplerine kapatmayı başarmıştı.
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