Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçında forvetlerin düellosu

Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma golcülerin düellosuna sahne oldu. Müsabakanın ilk yarısında fileler tam 4 kez havalanırken, Kartal’dan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin birer kez golle buluştu, ev sahibi ekipten Aaron Salem Boupendza ise duble yaptı.

Müsabakada gol perdesini açan Vincent Aboubakar, Süper Lig’de 9 gole ulaştı. İlk devre biterken kafayla ağları sallayan Cyle Larin ise gol sayısını 11’e çıkardı. Çaykur Rizespor ile çarşamba günü İstanbul’da oynanan maçta 4 golle şov yapan Kanadalı forvet son 5 günde 5. golünü kaydetti.

Atakaş Hatayspor’un Gabonlu yıldızı Aaron Salem Boupendza ise son dönemdeki müthiş gol serisine Beşiktaş’ı da ekledi. Siyah-beyazlı fileleri iki kez sallayan Boupendza ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti. Atakaş Hataysporlu oyuncu ayrıca son 4 maçta tam 9 gol attı. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde iki gol birden gördü. Boupendza attığı iki golle siyah-beyazlı takımın ilk yarılardaki bu olumlu istatistiğini noktaladı.

Ersin’in kalesi 468 dakika sonra düştü

Beşiktaş’ın Süper Lig’deki 5 maçlık gol yememe serisi Atakaş Hatayspor deplasmanında sona erdi. Bordo-beyazlı takımın yıldızı Aaron Boupendza 7. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu’nu avlayarak tam 468 dakika sonra Kartal’ın serisini noktaladı.

Beşiktaş ligde en son 12. hafta Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta 2 gole engel olamamıştı. Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ardından Erzurumspor (4-0), Ankaragücü (0-1), Sivasspor (3-0), Kayserispor (0-2) ve Çaykur Rizespor’u (6-0) yenerken kalesini rakiplerine kapatmayı başarmıştı.

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