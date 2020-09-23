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23.09.2020 - 15:59 | | AA

Atakaş Hatayspor kasım ayından sonra maçlarını yeni stadında oynayacak

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp genel sekreteri Mustafa Özat, kasım ayından sonra iç saha maçlarını kentte inşa edilen yeni statta oynamaya başlayacaklarını bildirdi.

Atakaş Hatayspor kasım ayından sonra maçlarını yeni stadında oynayacak
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Özat, yazılı açıklamasında, kenti temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını, oynadığı futbolla keyif veren bir takım olacaklarını belirtti.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Özat, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçıyla başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Biz skordan daha çok güzel oyun ve sportmenliğe önem veriyoruz. Hatay kültürü bunu gerektiriyor. Kasımpaşa maçı için tüm hazırlıklarımız tamam. Antakya Atatürk Stadı'nda gerekli iyileştirmeleri tamamladık. Umarım kasım ayından sonra da yeni stadımızda maçlarımızı oynamaya başlayacağız. Bütün takımlar bizim misafirimizdir. İnşallah yakın zamanda misafir takımlarımızı yeni stadımızda ağırlayacağız."

Atakaş Hatayspor kasım ayından sonra maçlarını yeni stadında oynayacak

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