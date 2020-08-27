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27.08.2020 - 16:54 | | HATAY (AA) -

Atakaş Hatayspor, Katranis'i kiraladı

Süper Lig'in yeni ekibi, Saint Etienne forması giyen sol bek Katranis'i kiraladı.

Atakaş Hatayspor, Katranis'i kiraladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Saint Etienne'den sol bek Alexandros Katranis'i kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yunan futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen imza törenine idari menajerimiz Murat Bereket katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun." denildi.

Atakaş Hatayspor, Katranisi kiraladı

 

 

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