27.08.2020 - 16:54 | | HATAY (AA) -
Atakaş Hatayspor, Katranis'i kiraladı
Süper Lig'in yeni ekibi, Saint Etienne forması giyen sol bek Katranis'i kiraladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Saint Etienne'den sol bek Alexandros Katranis'i kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yunan futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen imza törenine idari menajerimiz Murat Bereket katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun." denildi.