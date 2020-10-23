AtakaÅŸ Hatayspor, loca satÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlÄ±yor

SÃ¼per Lig ekiplerinden AtakaÅŸ Hatayspor'un basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rahmi VardÄ±, 2020-2021 sezonu loca satÄ±ÅŸlarÄ±na 27 Ekim'de baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.Â

VardÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar doÄŸrultusunda salgÄ±n tedbirleri kapsamÄ±nda Antakya AtatÃ¼rk StadÄ±'nda localarÄ±n monte edildiÄŸini belirtti.

Loca bÃ¶lÃ¼mlerinde yaklaÅŸÄ±k 300 taraftarÄ± konuk edeceklerini ifade eden VardÄ±, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Antakya AtatÃ¼rk Stadyumu'nda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± tedbirlerine uygun ÅŸekilde yapÄ±lan loca muadili bÃ¶lÃ¼mlerinin satÄ±ÅŸÄ± 27 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Loca bÃ¶lÃ¼mleri yaklaÅŸÄ±k 300 taraftarÄ±mÄ±zÄ± konuk edecek. LocalarÄ±mÄ±z, SÃ¼per Lig'in ilk devresinin bitiÅŸ tarihi olan 24 Ocak 2021 tarihine kadar hizmet verecektir. SatÄ±ÅŸ yÃ¶ntemi ve fiyat bilgisi salÄ± gÃ¼nÃ¼ resmi sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±z Ã¼zerinden aÃ§Ä±klanacaktÄ±r."

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