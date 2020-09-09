Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHatayspor Haberleri Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
09.09.2020 - 21:20 | | HATAY (AA) -

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
ABONE OL

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda beşe iki oyun ve dar alan çalışması yapıldı.

 

Oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı. Antrenmanda yeni transfer Alexandros Katranis de yer aldı.

Abdoulaye Doucoure'nin Everton'daki ilk günü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
    Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
  2. Stjepan Tomas: ''Lige Fenerbahçe maçıyla üç puan ile başlarsak çok güzel olacak''
    Stjepan Tomas: ''Lige Fenerbahçe maçıyla üç puan ile başlarsak çok güzel olacak''
  3. Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Caleb Ewan kazandı
    Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Caleb Ewan kazandı
  4. Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları
    Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları
  5. Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı
    Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberler - Alper Potuk için Avrupa iddiası

Son dakika transfer haberler - Alper Potuk için Avrupa iddiası

Misli.com 2. Lig ile 3. Lig'de ilk yarı programı açıklandı

Misli.com 2. Lig ile 3. Lig'de ilk yarı programı açıklandı

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

Sıradaki Haber